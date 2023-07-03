FATİH AKBAŞ

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Çorum Başmüdürü Fatih Boran ile yaptığı toplantıda çiftçinin yaşadığı sorunları istişare etti.

Çorum TMO yetkilileri ile yaptıkları toplantıda, ‘çiftçilerin mağdur olduklarını ve Ticaret Borsası’nda çok ucuza mal satarak sıkıntı çektiklerini’ dile getirdiklerini belirten Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, “TMO Çorum Başmüdürü Fatih Boran, çiftçimizin taleplerini dinledi. Çiftçimizi rahatlatmak için tekrar biraraya gelerek konuyu bir kez daha değerlendirelim dedik. Davetimize icabet etti, teşekkür ediyorum. Çiftçilerimiz TMO’dan randevu alımında sıkıntı yaşadıklarını beyan etmektedirler. Her gün 50-60 tane çiftçi arıyor. Sayın TMO İl Müdür Yardımcımız Hakan Delioğlu ile sürekli istişare halindeyiz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Özveriyle çalışıyorlar” dedi. TMO Çorum Başmüdürü Fatih Boran ise toplantıda yaptığı açıklamada randevuda yaşanan sorunların nedenlerini çözüm için neler yaptıklarını dile getirdi.

DEPOLAR DOLDU ARPA İÇİN YENİ YIĞIN ALANI BELİRLENDİ

TMO Çorum Başmüdürlüğünün sorumluluk alanında Çankırı, Kastamonu ve Karabük illerinin de olduğunu ifade eden Fatih Boran, “Çorum’a hizmet götürme noktasında hiçbir sorun yok. Üretici, hasat yaptıktan sonra hemen ürününü getirmek istiyor. Ancak belli bir günlük alım kapasitemiz var. Biz bu kapasitemizi geçen yılın iki katına çıkarttık. Geçen yıl Çorum’da sadece bir noktada alım yapılırken biz bu yıl bir depo kiralaması daha yaptık ve iki noktada alım gerçekleştiriyoruz. Depo bulduğumuz zaman bu sayı artar. Bütün kapalı depoları kiralamaya yetkimizde gücümüzde var. Ama maalesef ilimizde böyle bir kapalı depo yok. Bizde açık yığın sahaları kiralamak için harekete geçtik ve arazilerimizi bulduk. Çorum’da TMO’ya ürün satmak isteyip de satamayan hiçbir üretici olmayacak. Biz bütün üretimi alacak şekilde hazırız. Hiçbir sorun yok. Sadece birazcık sabır istiyoruz. Hiçbir üreticimiz kendisini mağdur hissetmesin. Biz üretilen ve bize satılmak isteyen bütün ürünleri er veya geç satın alacağız. Randevuda yaşanan sorunların nedeni merkez depolarda randevuların dolmasıdır. Önümüzde ki 3-4 gün içinde yeni depolama sahalarımızı teslim alacağız. Yeni bir yığın deposuna ürün alacağımız için kafa karışıklığı olmasın, yanlış adrese gidilmesin diye yeni randevu açmadık. Randevuyu açtığımız zamanda bütün Ziraat Odalarına bilgi geçiyoruz. Yeni sahamızı aktif hale getirdiğimizde herkes arpa için randevusunu alıp ürünü teslim edebilecek. Buğday içinde TMO’nun karşısında bizi iştirakimiz olan lisanslı depo var. Birde Düvenci’de kapalı depo kiraladık. Buralarda yetemezse toprak altına açık sahalara alımları devam ettireceğiz. Hiçbir şekilde alım durmayacak. Çiftçilerimiz (0364) 235 00 82 nolu telefonumuzdan bizle 24 saat iletişime geçebilirler. Cumartesi ve Pazar günleri de çalışıyoruz. Çorum’da üretilecek bütün arpa ve buğdayı satın alacağız” ifadelerini kullandı.

‘SON TARLA HASAT EDİLENE KADAR ALIM YAPACAĞIZ’

Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir’in, ‘Çorum’un yüksek kesimlerinde hasadın geç yapıldığı ve bundan dolayı da alımda sorun yaşanıp yaşanmayacağı’ şeklindeki sorusuna cevap veren TMO Çorum Başmüdürü Fatih Boran, “Bizim alım dönemimiz alım fiyatının açıklanması ile başlar bir sonraki alım fiyatı açıklanana kadar devam eder. Biz ürünü toprak altına alıyoruz. Kar ya da yağmur yağdığı zaman gelirse olmaz. Ancak Ağustos’un sonunda da alımı kesmeyiz. Örneğin Çorum’da ki son tarla 17 Eylül’de biçildi. Biz 19 Eylül’e kadar alım yaparız. Hasat bitene kadar alım yaparız” şeklinde belirtti.

BAŞKAN ÖZDEMİR’DEN TEŞEKKÜR

Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, verdiği bilgilerden dolayı TMO Çorum Başmüdürü Fatih Boran ve TMO İl Müdür Yardımcısı Hakan Delioğlu’na teşekkür ederek, “Böyle özveri ile çalışırsak Çorum çiftçisinin de bizi anlayışla karşılayacağını düşünüyorum” dedi.