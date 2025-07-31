Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 şehirde yer alan toplam 508 gayrimenkulü 30-31 Temmuz 2025 tarihlerinde 'açık artırma' yöntemiyle satacak.

34 ŞEHİRDE 158 KONUT SATILACAK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından verilen detaylara göre alıcılar, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Adana, Antalya, Aydın , Balıkesir, Bayburt, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Kayseri, Manisa, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sinop, Trabzon, Tunceli, Konya ve Yozgat şehirlerinde satışa sunulacak toplam 158 konuta, yüzde 25 peşin 72 ay vade ile sahip olabilecek.

30 ŞEHİRDE 350 İŞ YERİ SATILACAK

Yine verilen bilgilere göre ayrıca, Ankara, Amasya, Gaziantep, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Ardahan, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, İstanbul, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Yalova ve Yozgat illerinde satışa sunulacak 350 iş yeri ise yüzde 30 peşin 60 ay ve yüzde 15 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.

Açık artırma toplantısı, konutlar için 30 Temmuz 2025 Çarşamba, iş yerleri için de 31 Temmuz 2025 Perşembe saat 10.30'da gerçekleştirilcek.

Yatırımcıların merakla beklediği açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca söz konusu açık artırmalar için internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Konu ile ilgili olarakayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.