Yeni sezona şampiyonluk hedefi ile güçlü bir kadro ile girmeye hazırlanan Arca Çorum FK’da bir yandan yönetim transferde son hamleleri yapma çalışmalarını sürdürürken diğer yandan ise teknik heyet takımı fiziksel ve taktiksel olarak en iyi noktaya getirme çabası içinde.

Bu sezon başı isim sponsorluğu konusunda Arca ile anlaştıktan sonra yüksek bütçeli bir transfer politikası belirleyen Çorum FK bugüne kadar kadrosuna dokuz tecrübeli isimle güçlendirdi.

Kırmızı Siyahlı takım bugüne kadar Antalyaspor’dan Braian Samudio, Kocaelispor’dan Pedrinyo, Keçiörengücü’nden arda Hilmi Şengül, Kocaelispor’dan Caner Osmanpaşa, son olarak Arabistan’da forma giyen kaleci Sehiç, Somaspor’dan Kenan Fakılı, Kayserispor’dan Attamah, Pendikspor’den Emeka Eze, Bodrmspor’dan Üzeyir Ergün, Manisa FK’dan Oğuz Gürbulak ve Konyaspor’dan Yusuf Erdoğan ile anlaştı.

Lig öncesi tesis sahalarının bakıma alınması nedeni ile üç etaplı bir sezon başı kampı planlayan kırmızı siyahlı takım bu çalışmaları cumartesi sabahı İran takımı ile oynayacağı hazırlık maçı ile tamamlayacak.

Üç etaplı kamp döneminde dün akşama kadar üç maç yapan kırmızı siyahlı takım bir mağlubiyet iki beraberlik aldı.

Dün akşam ise ligdeki iddialı rakiplerinden Esenler Erokspor ile karşılaştı.

Bugün yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek olan Çorum FK yarın sabah ve akşam yapacağı çift antrenmanla kampın çalışma bölümünü tamamlayacak.

Kırmızı Siyahlı takım cumartesi günü oynayacağı hazırlık maçı ile üçüncü etabı tamamlayacak ve iki gün izne çıkacak.

Kırmızı Siyahlı takım 5 Ağustos salı günü tesislerde toplanacak 10 Ağustos pazar akşamı sezonun ilk maçında evinde Amedspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Öte yandan kırmızı siyahlı takımda yönetimin transfer çalışmaları da devam ediyor.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda kırmızı siyahlı takımın öncelikli olarak on numaraya bir transfer bir sol beke ve ihtiyaç görülmesi halinde de bir kanat oyuncusu transfer ederek çalışmaları tamamlaması bekleniyor.