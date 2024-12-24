Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çorum'da 11 konutu satışa çıkardı.

TOKİ aralarında Çorum’un da bulunduğu 47 İlde 346 gayrimenkul vadeli, açık artırmayla satışa çıkardı. Bu kapsamda Çorum'da TOKİ'nin 11 konutu müzayede ile satılacak.

Emlak Müzayede'de yer alan bilgilere göre, konutlar için 7; işyerleri için 8 Ocak. Konutlarda yüzde 25 peşin ve 72 ay vade, iş yerlerinde ise yüzde 15 peşin 60 ay vade imkanı bulunuyor.

Teklif alma toplantısı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi / ANKARA, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı / İSTANBUL ve İnternet bağlantıları ile 07 Ocak Salı günü saat 10:30’da konutlar; 8 Ocak Çarşamba günü saat 10.30’da işyerleri olacak şekilde yapılacak.

Detaylı bilgiye Emlak Müzaye'denin sitesinden ulaşmak mümkün.