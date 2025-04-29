TOKİ, 43 ilde 383 arsayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İki gün sürecek müzayede İstanbul ve Ankara'da yapılacak, isteyenler çevrim içi olarak da teklif verebilecek.

Aday alıcıların açık artırmaya katılması için arsa miktarına göre belirlenen katılım teminatını ödemesi gerekecek.

TOKİ 43 İLDE 383 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

TOKİ arsa satışı 7-8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak.

Müzayedenin yapılacağı adresler şöyle;

İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/AnkaraAyrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

TOKİ ARSALARI HANGİ İLLERDE?

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Van, Kütahya, Yozgat, Bitlis, Ankara, Erzurum, Muş, Kars, Ağrı, Iğdır, Samsun, Amasya, Uşak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray, Manisa, Eskişehir, Tunceli, Deenizli, Yalova, Şırnak, Bingöl, Mardin, Niğde, Trabzon, Gümüşhane, Kayseri, Konya.