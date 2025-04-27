Trabzonspor U19 ile Avusturya ekibi Salzburg U19 UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde karşı karşıya geldi. İsviçre'de oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Trabzonsporlu gençler tarihi bir başarıya imza atarak finale yükseldi ve Katalan ekibi Barcelona'nın rakibi oldu.

GALATASARAY FORMASI GİYEN TARAFTARA SALDIRI

İsviçre'de oynanan yarı final karşılaşmasında her takımdan gurbetçi taraftarlar Trabzonspor'u desteklemek için maçın oynandığı sahaya gitti. Maç devam ederken Trabzonspor'a destek olmak için izleyen Galatasaray taraftarı, Galatasaray forması giydiği için, Trabzonspor forması giyen bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

TRABZONSPORLULAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan gerilimin üzerine maçı takip eden diğer Trabzonspor taraftarları saldırgana tepki gösterdi. Bir çok kişi Galatasaraylı taraftara saldıran Trabzonspor formalı saldırgan ile tartışma yaşadı ve saldırgan şahıs alandan uzaklaştırıldı.