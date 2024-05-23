Rize'nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı yol verme kavgası araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Çayeli ilçesi Şairler Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte yol verme yüzünden sürücü H.G. ile bir başka sürücü Ömer Sofu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetini arttırması üzerine taraflar silahını çekerek birbirlerine ateş etmeye başladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda eski muhtar olduğu öğrenilen H.G. omuzundan yaralanırken, Ömer Sofu ise hayatını kaybetti. O anlar bir servis aracının kamerası tarafından anbean kaydedildi.