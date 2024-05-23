Cumhuriyet Halk Partisi eski (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı çıkarak İYİ Parti'den istifa eden eski İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partisini kuruyor.

Yeni parti kurma hazırlığını hızlandırdığını açıklayan Yavuz Ağıralioğlu, genel merkezin tutulduğunu duyurdu.

Sonbaharda partinin kuruluş aşamasının tamamlanacağını açıklayan Ağıralioğlu, katıldığı programda şunları söyledi:

"Şu anki siyasi ortamda pozisyon almamız çok rahat olacak. Karar verdik artık, İnşallah sonbaharda partimizi kurmuş olacağız. İsim çalışmalarımız devam ediyor, bu çok gündem olmaya başladı. Şöyle bir handikap var, çok fazla parti kurulmuş ve güzel isimlerim tamamı da memleketin umuduna değsin diye alınmış. Dolayısıyla isim konusunda zorluklar var.

Şöyle bir handikap var, çok fazla parti kurulmuş ve güzel isimlerim tamamı da memleketin umuduna değsin diye alınmış. Dolayısıyla isim konusunda zorluklar var. İkinci olarak da her dönemin isimler üzerinde bir etkisi var. Dönemin zorluklarını ifade edecek birtakım isimler aranıyor. Böylesine uzun bir iktidar döneminden sonra yeni bir zaman, sorumluluk alanımızı belirlediği için o uzun dönem neyi aşındırmışsa, onlar ihtiyaç olarak belirleniyor. Her dönemde böyledir, 2002’de Adalet ve Kalkınma Partisi böyle bir ihtiyaçtan doğmuştu. Bu uzun dönemde epey bir şeyin canına okunduğu için ihtiyaç duyulan şeylerin sayısı arttı. Bunların hepsi de isim olarak yansıyabilir. İktidarın yarattığı hayal kırıklığını ortadan kaldırabilecek, umut verecek bir isim üzerine çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki dönemde umut olabilecek bir isim üzerine çalışıyoruz, profesyonel destek de alıyoruz. Ama derseniz ki isim önemli mi, artık iş önemli. Tayyip Beyli yıllar da bize öğretti ki güzel konuşarak en fazla buraya gelinir. Artık güzel işler yapmak gerekiyor. Bunlar artık milletimizi yordu."

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?

1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara'da doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Hatice'dir. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.



Gençlik yıllarından itibaren cemiyetçilik faaliyetlerinde bulundu ve memleket meselelerinde inisiyatif aldı. 1995-1997 yıllarında Nizam-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı; merhum Muhsin Yazıcıoğlu döneminde BBP MKYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı vazifelerinde bulundu.



2018-2019 arası yasama yılında İYİ Parti Grup Başkanvekilliği vazifesinde bulundu. Ağıralioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.