Çorum’un Alaca ilçesinde traktöre çarpan motosikletin sürücüsü ölümden döndü.
Kaza, Yozgat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde iken dönüş yapmak isteyen Duran A. idaresindeki 19 ACY 748 plakalı traktöre aynı istikametten gelen Ali Osman K. idaresindeki 35 CBC 097 plakalı motosiklet çarptı.
Devrilen motosiklet traktörün altında kalırken sürücü ölümden döndü.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Editör: İhlas Haber Ajansı