Arca Çorum FK’da transferde hareketlilik yaşanıyor. Kırmızı Siyahlı kulüpten resmi açıklama yapılmamasına karşın sosyal medyada yazılan isimler taraftarları heyecanlandırıyor.

Kırmızı Siyahlı camiada ismi ön plana çıkan isimlerin başında Eze geliyor. Türkiye’de, Adanaspor, Keçiörengücü, İstanbulspor ve Eyüpspor’dan sonra geçen sezonda 1.Lig ekibi Pendikspor’da forma giyen Eze’nin Çorum FK ile imzaya yakın olduğu ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. 29 yaşındaki Emeka Eze, geçen Pendikspor formasıyla 32 resmi maçta 2.409 dakika süre alırken, 13 gol atıp 2 de asist yaparak 15 gole direkt katkı sağladı.

Sosyal medyada yayınlanan transfer dedikodularında ismi geçenler ise farklı hayaller kurduruyor. Halen Süper Ligde Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara, Konyaspor’da forma giyen Yusuf Erdoğan, Başakşehir takımında forma giyen Serdar Gürler ile görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

Geçen sezon Kocaelispor’un şampiyonluğunda büyük katkı sahibi Mendes içinde Kocaelispor ile bonservis konusunda görüşmelerde sona gelindiği yazıldı.

Kırmızı Siyahlı takımda yeni sezon hedefe oynayan bir takım oluşturmak isteyen Başkan Oğuzhan Yalçın’ın takıma direk katkı yapacak 8-9 futbolcu transferi yapmayı planladığı öğrenildi.