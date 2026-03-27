Çorum Bölgesel Gözlemcisi Özcan Genel, BAL 3. grupta pazar günü oynanacak Ünye 1957spor ile Kelkit 1954 spor takımları arasındaki maçta görev yapacak.

Pazar günü saat 13’de Ünye İlçe Stad’ında oynanacak Ünye1957spor ile Kelkit 1954spor takımları arısındaki maçı Yozgat Bölgesel Hakemi Muhammet Kürşat Şenyüz yönetecek. Maçta yardımcı hakem olarak Ankara’dan Ayberk Yalçınkaya ve aynı ilden Yunus Yalçın görev yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Yozgat İl hakemi Ömer Ay.

Grupta Ünye 1957spor takımı 34 puanla altıncı sarada Kelkitspr ise 24 puanla 12. sırada bulunuyor.