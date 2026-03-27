Çorum Genç kadınlar ve erkekler Boks il birinciliği yapıldı.

Çorum Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde yapılan müsabakalar sonunda erkekler +90 kiloda antrenörlüğünü Ziyaettin Türkoğlu’nun yaptığı Batuhan Oyanık, Gençlikspor kulübünden 60 kiloda antrenörlüğünü Atilla Kören’in yaptığı Eymen Efe Tanrıverdi aynı kulüp ve antrenörden 55 kiloda Malik Enes Genç, ve 75 kiloda Berke Uyanık birinci olarak Çorum’u temsil etmeye hak kazandılar.

Kadınlar 75 kiloda antrenör Battal Güler yönetiminde Elanur Akça, Uğurludağ Gençlikspor’dan antrenör Arif Şen yönetiminde 65 kiloda Sümeyye Bıdak birinci oldu.

İl Temsilcisi Elvan Şahin ve İl Hakem Kurulu Başkanı Aytaç Taşaner tarafından dereceye girenlere madalyaları verildi.

Sıkletlerinde birinci olan sporcular 9-19 Nisan tarihleri arasında Bursa’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Çorum’u temsil edecekler.