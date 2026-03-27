Muay Thai’de milli gurur Abdussamet Uğurlu katılacağı Türkiye Şampiyonası öncesinde yeni kulübü Gençlikspor tarafından malzeme desteği verildi.

Yeni yılda Çorum Gençlikspor kulübü adına ringe çıkacak olan Abdussamet Uğurlu antrenörü Aydın Fırat ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti. Ziyarete Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva’da katıldı.

Ziyaret sırasında Abdussamet Uğurlu ve antrenörü Aydın Fırat 7 Nisan’da Mersin’de başlayacak olan Türkiye Şampiyonası hazırlıklarının devam ettiğini ve hedeflerinin her zamanki gibi şampiyonluk olduğunu belirterek Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Gençlikspor kulübüne destekleri için teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ise Abdussamet Uğurlu’nun ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği dereceler ile gururlandırdığını belirterek katılacağı Türkiye Şampiyonasında en iyi dereceyi alacağına inandığını söyledi.

Demirkıran ayrıca Uğurlu’nun artık Çorum Gençlikspor kulübü adına ringe çıkacak olmasından dolayıda ayrıca çok mutlu olduğunu söyledi.