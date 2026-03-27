Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Down Sendromlular Farkındalık Günü masa tenisi turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu.

Olimpik Yüzme Havuzu Masa Tenisi Salonunda yapılan müsabakalar sonunda kadınlarda İnci Nur Çataloğlu birinci Bahar Karayel ikinci Elif Nur Kaya ise üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Umut Apaydın birinci Tevfik Öz ikinci Emirhan Büyükavşar üçüncü Berat Demir ise dördüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporcuların ödüllerini Masa Tenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Branş Koordinatörü Beyza Nur Akıller tarafından verildi.

İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör turnuvada mücadele eden sporcu ve antrenörleri tebrik etti ve ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek sporculara başarılar diledi.