Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, demir yolu yolcularını kesintisiz internetle buluşturdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 63 tren gar ve istasyonunda ücretsiz internet döneminin başladığını bildirerek, "Wi-Fi hizmetine günlük ortalama 2 bin 576 kullanıcı erişim sağladı, bugüne kadar 124 bin 713 vatandaş bu hizmetten faydalandı." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait gar ve istasyonlarda ücretsiz internet hizmetinin başladığını aktardı.

Bu hizmetin ilk olarak Ankara'da yüksek hızlı tren (YHT) hatlarında uygulandığına işaret eden Uraloğlu, "Ücretsiz Wi-Fi hizmeti İstanbul, Eskişehir, Konya, Sivas, Malatya, Kars, Erzincan, Batman, Mardin, Diyarbakır ve Van gibi stratejik noktalarda yer alan 63 farklı gar ve istasyonda sunuldu." değerlendirmesinde bulundu.

AMAÇ, KONFORU ARTIRMAK

Uraloğlu, amacın, vatandaşlara daha konforlu, modern ve verimli bir seyahat deneyimi sunmak olduğunu belirterek, "Wi-Fi hizmetine günlük ortalama 2 bin 576 kullanıcı erişim sağladı, bugüne kadar 124 bin 713 vatandaş bu hizmetten faydalandı. Kamusal alanlarda internet erişimi artık temel bir ihtiyaç. Bu doğrultuda TCDD'nin gar ve istasyonlarında sunduğumuz ücretsiz Wi-Fi hizmeti, dijitalleşme vizyonumuzun bir parçası olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

SEYAHAT EDERKEN DE ÇALIŞMAYA DEVAM

Söz konusu hizmetle, iş insanlarının çalışmalarına seyahat ederken de devam edebildiğini bildiren Uraloğlu, yolcuların bekleme sürelerini verimli şekilde değerlendirebildiğini aktardı.

"HİZMET YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE SUNULUYOR"

Uraloğlu, internet hizmetinin yüksek güvenlik önlemleriyle sunulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Siber güvenlik testleri tamamlandı ve kurum ağımıza yönelik herhangi bir güvenlik zafiyeti tespit edilmedi. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla, güvenli şekilde internet hizmetimizden faydalanabilir. TCDD'nin dijitalleşme vizyonu doğrultusunda Wi-Fi hizmetini tüm gar ve istasyonlara yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Uluslararası standartlarda sunduğumuz bu hizmetle sadece Türkiye'nin değil, turistlerin de faydalanabileceği modern bir altyapı kuruyoruz. Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde öncü rol oynuyor ve dijital dünyanın kapılarını vatandaşlarımıza ücretsiz olarak açıyoruz. Evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

VATANDAŞA İYİ SEYAHAT DENEYİMİ

Dijital dönüşüm projelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Uraloğlu, hedefin TCDD'yi modern ulaşımın öncüsü yapmak ve vatandaşlara en iyi seyahat deneyimini sunmak olduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, kamusal hizmette dijital dönüşümün bir sonucu olarak kamusal alanlarda internet erişiminin artık temel bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. İş insanlarının ve girişimcilerin seyahat ederken de işlerini takip edebilmelerine olanak sağlandığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Wi-Fi hizmetimizle iş dünyasına da destek veriyoruz. Yolcularımız bekleme sürelerini verimli bir şekilde değerlendirebiliyor ve bu da yolcu memnuniyetini artırıyor” şeklinde konuştu.

Dijitalleşmenin ve internet kullanımının günümüzde taşıdığı öneme değinen Bakan Uraloğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Mobil cihazların yaygın kullanımı ve bilgiye hızlı erişim ihtiyacı, interneti vazgeçilmez kılıyor.

Dijital dönüşüm projelerini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydeden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dijitalleşme sürecinde yenilikçi adımlar atarak yolcularımıza daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz. Amacımız, TCDD’yi modern ulaşımın öncüsü yapmak ve vatandaşlarımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak. Biz her zaman vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. TCDD Wi-Fi hizmetiyle ulaşımı daha konforlu, modern ve verimli hale getiriyoruz.

Dijitalleşme vizyonunu güçlendirmek ve vatandaş memnuniyetini artırmak için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirten Bakan Uraloğlu, TCDD’nin dijitalleşme sürecine katkı sağlayan bu hizmetin, Türkiye’nin dijital vizyonunu güçlendirdiğini vurguladı.

TURİSTLER DE FAYDALANACAK

Uraloğlu, “Uluslararası standartlarda sunduğumuz bu hizmetle sadece Türkiye’nin değil, turistlerin de faydalanabileceği modern bir altyapı kuruyoruz.” diyerek, dijitalleşmenin sınırları aşan etkisine dikkat çekti.

Bakan Uraloğlu, TCDD’nin dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda, Wi-Fi hizmetinin yaygınlaştırılması ve kullanıcı memnuniyetinin artırılması için çalışmaların hızla devam ettiği belirtildi. Uraloğlu, sözlerini, “TCDD Wi-Fi hizmetiyle, Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde öncü rol oynuyoruz ve dijital dünyanın kapılarını vatandaşlarımıza ücretsiz olarak açıyoruz.” şeklinde tamamladı.