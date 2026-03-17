Arca Çorum FK taraftar grubu Kırmızı Şimşekler’in tribün liderlerinden Şevket Yumutkan, Esenler Erokspor ile oynanan karşılaşma sırasında tribünden düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, maç esnasında yaşanan talihsiz olay sonrası Yumutkan’a ilk müdahale statta yapıldı. Ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yumutkan, burada tedavi altına alındı.

Doktorlar tarafından yapılan kontrollerde ayağında kırık tespit edilen Yumutkan’ın ameliyata alınacağı öğrenildi.

Yumutkan’ın sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.