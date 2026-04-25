Çorum'un Sungurlu ilçesinde savunma sanayi alanında faaliyet gösteren ihracat şampiyonu Arca Savunma, Türkiye’nin en önemli savunma fuarları arasında yer alan SAHA EXPO 2026’ya katılmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmelerinden biri olarak gösterilen SAHA İstanbul tarafından organize edilen fuar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde; Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlıkları başta olmak üzere birçok kamu kurumu ve Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteğiyle gerçekleştiriliyor.

İki yılda bir düzenlenen fuar, bu yıl beşinci kez 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 100 bin metrekareyi aşan sergi alanında kapılarını açacak.

Fuar, hem yerli milli üretim gücünü temsil eden şampiyon firmaları hem de dünyanın önde gelen sanayi liderlerini aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor.

Arca Savunma’dan yapılan açıklamada, fuar kapsamında geliştirilen yenilikçi çözümlerin tanıtılacağı belirtilerek, “Sektör paydaşlarıyla bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz. Tüm ziyaretçileri standımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.