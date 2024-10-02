Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) yönetimleri Çorum Valiliği görevine başlayan Ali Çalgan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile Meclis Başkanı Erol Karadaş, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Ali Çalgan'ı ziyaret ederek yeni görevinden dolayı tebrik edip çalışmalarında başarılar dilediler.

Vali Çalgan ise ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti.