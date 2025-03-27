Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şubesi (TÜFAD), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Spor Hizmetleri Müdürü olarak atanan Feyyaz Velidedeoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy ile birlikte Yönetim Kurulu üyeleri Hayrettin Karaca, Yetkin Özbey, Hüseyin Eğer, Sadık Tahin Bıyıkoğlu ve Osman Karakaş’ın katıldığı ziyarette Feyyaz Velidedeoğlu’na hayırlı olsun denildi ve başarılar dileğinde bulundu.

Feyyaz Velidedeoğlu ise TÜFAD Başkanı ve Yönetim Kuruluna teşekker ederek futbolun gelişimi için ortak hareket ederek sorunların çözümünde iş birliği yapacaklarını söyledi.