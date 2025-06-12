Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorum İl Temsilciliğinin, her yıl geleneksel hale getirdiği ve büyük ilgi gören Ortaokul Yaz Okulu 30 Haziran’da başlıyor.

Ortaokullu gençlere hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı sunacak olan yaz okulları

6 hafta sürecek ve gençler, Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumayı öğrenirken aynı zamanda temel dini bilgiler ve hadis dersleriyle de manevi yönlerini güçlendirecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in hayatı ve örnek ahlakı, gençlerin rehberi olacak.

Hafta içi her gün düzenlenecek 4 dersten oluşan günlük programa Kur’an-ı Kerim (Elif-Ba) Eğitimi, Temel Dini Bilgiler Dersi ve Hadis Dersi yer alacak ve futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, yüzme, satranç, mangala, buz pateni, bowling, matrak gibi eğlenceli ve geliştirici etkinlikler yapılacak.

Yaz Okulu programı, ilkokul 4. sınıf mezunları ile ortaokul 5., 6., 7., 8. sınıf öğrencileri ve mezunlarına açık olacak. Katılımın ücretsiz olduğu kurslarda, Kur’an-ı Kerim, Elif-Ba, ilmihal kitapları ile birlikte kalem ve defter gibi tüm eğitim materyalleri TÜGVA tarafından hediye edilecek.

TÜGVA Çorum Yaz Okulu Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu, Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu, İstiklal İlkokulu, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ve Bekir Aksoy İlkokulunda açılacak. Yaz okulu ile ilgili açıklama yapan TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık,

“Her yıl geleneksel hale gelen ve gençlerimiz nezdinde bir markaya dönüşen Ortaokul Yaz Okulumuzu bu yıl da büyük bir heyecanla gerçekleştiriyoruz. Kur’an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı, adab-ı muaşeret ve temel dini bilgiler dersleriyle manevi bir eğitim verirken, sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerle gençlerimizin hem zihinsel hem de bedensel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yaz okulumuzu değerli kılan unsurlardan biri de sünnet-i seniyyeyi yalnızca teorik olarak değil, yüzme ve okçuluk gibi uygulamalı derslerle hayatın içine taşımamızdır. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerimize ihtiyaç duyacakları tüm materyalleri ücretsiz olarak temin ediyoruz. Biz inanıyoruz ki; barış, adalet ve huzur dolu yarınların temeli bu yaşlarda atılacak şuurlu eğitimle mümkündür. TÜGVA olarak bu misyonla çalışıyoruz. Tüm ortaokullu genç kardeşlerimizi eğlenerek öğrenmenin adresine, TÜGVA Çorum Yaz Okulu’na davet ediyoruz.”

(Haber Merkezi)