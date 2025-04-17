Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı bugün Sungurlu'ya geldi.

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve Teknik Direktör Tuncay Şanlı ilk olarak Sungurlu Belediye Başkanı ve Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere'yi makamında ziyaret etti. Daha sonra Başkan Muhsin Dere, Yalçın ve Şanlı'ya Sungurlu'yu gezdirdi. Ardından şehir stadyumunda Sungurlu Belediyespor Kulübü alt yapı takımının antrenmanı ziyaret edildi. Tuncay Şanlı, burada geleceğin futbolcularıyla sohbet etti ve forma imzaladı.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, "Sungurlu Belediyespor Kulübümüzün geleceği olan altyapımızda ter döken yavrularımızı ziyaret edip güne dair güzel bir anı bıraktık. Yavrularımızın heyecanı görülmeye değerdi. Nazik ziyaretleri ve yavrularımıza olan ilgileri sebebiyle Oğuzhan Başkana ve Tuncay Hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimizin gözbebeği ÇorumFK’mıza play off yolunda gönülden başarılar diliyorum." dedi.