Çorum Belediyespor’un milli sporcusu Merve Peker Dünya Şampiyonasında üç bronz madalya kazandı.

13-19 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yapılan 2026 SU DS Dünya Şampiyonasında Çorum Belediyespor’un milli sporcubu Merve Peker üç kategoride de kürsüye çıkarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Merve Peker Dünya Şampiyonasında takımlarda, çiftler kategorisinde ve karışık çiftler kategorisinde olmak üçere üç kategoride birden kürsüye çıkarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada Salih Can Öztankal, Mehmet Yasin Bayraktar ve Melih Işık'tan kurulu Erkek Masa Tenisi Takımı ve Merve Peker, Hale Cansu Öge ve Zeynep Tuncay'dan oluşan Kadın Masa Tenisi Takımı ile Hale Cansu Öge ve Zeynep Tuncay çift kızlar kategorisinde, Merve Peker ve Melih Işık ikilisi ise karışık çiftler kategorisinde bronz madalya kazandı.