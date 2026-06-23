29. Orta Kuşak Futbol turnuvasında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Bu yıl şampiyonlar ligi formatında 14 takımın tek grupta beşer maç yaptığı maçlar sonunda ilk sekiz sırayı alan takımlar çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde birinci ile sekizinciden başlayarak takımların eşleşmesi belli oldu.

Yarın oynanacak maçlarla başlayacak çeyrek finalde CNR Elektirik ile Kalesihar Kardeşler İveco ve Çopraşıklı Deli Kadirspor ile Ergin Öner FK takımları karşılaşacak.

Perşembe günü ise Buğdüzspor ile Fora Mobilya- Barkoç Mühendislik son olarakta Yıldırım İnşaat Alaca ile Bolat Harita takımları yarı final için mücadele edecek.

Maçların normal süresi berabere bitmesi halinde direk penaltı atışları tur atlayan takımı belirleyecek.