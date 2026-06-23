29. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında çeyrek final maçları öncesinde mücadele edecek takım temsilcileri ile bir toplantı yapıldı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu toplantı salonunda yapılan görüşmeye Tertip Kurulu üyeleri Halil Öztürk, Hüseyin Aşkın ve Rıfat Kara ile çeyrek finalde mücadele edecek sekiz takımdan yedisinin temsilcisi katıldı.

Toplantıda çeyrek final eşleşmeleri ve fikstürü açıklandı ve mücadele edecek tüm takımlara fair play içeisinde başarılar dileğinde bulunuldu.

Tertip Komitesi üyeleri bu yıl 29. su düzenlenen turnuvanın lig aşamasında yaşanan münferit olaylarlardan duydukları rahatsızlığı dile getirerek tüm takım sorumluları ve kaptanlardan çeyrek final maçlarında daha duyarlı olmaları istendi.

Turnuva Tertip Komitesi ayrıca grup maçları aşamasında belli bir eylam sonrası ceza alan oyuncuların bu eylemlerini şiddet dozuna bakmaksızın çeyrek final ve sonrasındaki maçlarda tekrar etmeleri halinde turnuvadan süresiz olarak men edilecekleri belirtildi. Ayrıca tüm takımlar tarafından tepki gösterilen isimlerin aynı şekilde çeyrek final ve sonrasındaki maçlarda da devam ettirmeleri halinde önümüzdeki yıllarda turnuvada oynamaları men edilecek.