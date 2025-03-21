İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “Kent Uzlaşısı” konulu soruşturma kapsamında Tuncay Yılmaz isimli şahısın gözaltına alınması ile ilgili haberlerde Çorum Belediye Meclisi Üyesi Tuncay Yılmaz’ın fotoğrafı bir süre kullanıldı.

Daha sonra haberlerde soruşturmada adı geçen Tuncay Yılmaz’ın fotoğrafı kullanılmaya başlandı.

CHP Çorum Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz’ın vekili Av. Doğan Öksüz, yaptığı açıklamada konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti.

Av. Doğan Öksüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“19.03.2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “Kent Uzlaşısı” konulu soruşturma kapsamında müvekkilimiz ile aynı ad-soyadını taşıyan Tuncay Yılmaz isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili haber yapan ve Demirören Medya Grubuna dahil olan CNNTÜRK, Hürriyet ve Milliyet gazeteleri; internet sitelerinde gözaltına alınan kişi fotoğrafı olarak müvekkile ait fotoğrafı kullanmıştır. Ayrıca 19.03.2025 tarihinde aynı gruba ait haber kanallarında süreçle ilgili yapılan yayınlarda müvekkilin fotoğrafı üzerinden suçlamalarda bulunulmuştur. Bu durum sehven değil bilinçli ve kasten yapılan bir itibar suikastidir. Bilindiği üzere müvekkilimiz yıllardır Çorum Belediyesi CHP Belediye Meclis Grubu Başkan Vekilliği ve meclis üyeliği görevini sürdürmektedir. Görev süresi içerisinde kendisine tevdi edilen emaneti onur, şeref ve saygınlık içerisinde korumuştur. Son dönemde de ilimizde yaşanan inşaat yolsuzlukları ile ilgili çalışmaları nedeniyle gerek yerel gerekse ulusal basında ses getirmiştir. Anlaşılan odur ki bu müvekkilimizin bu mücadelesinden rahatsız olan bir kısım güç odakları yandaş medya organları ile müvekkile karşı bir itibar suikasti düzenleme gayreti içerisindedir. Bu konuyla ilgili haber yapan tüm basın camiasını doğru, dürüst ve ilkeli habercilik yapmaya davet ediyoruz. Ayrıca yapılan haberlerle ilgili tüm hukuki, cezai ve idari yollara başvuracağımızı da kamuoyuna saygılarımızla bildiriyoruz.” (Haber Merkezi)