Hentbol Klasman Gözlemcisi Turgay Görkem’e Erkekler 1. lig maçında görev.

Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Erkekler 1. lig A grubu 11. hafta maçında pazar günü Tokat Ali Yücel Spor Salonu’nda saat 15’de başlayacak Tokat Hentbolspor ile Seyhan Belediyespor takımları arasındaki maçı Sivas bölgesi hakemleri Serdar Özen ve Küntay Taşkın yönetecek.

Maçta gözlemci olarak ise Turgay Görkem görev yapacak.

Grupta Seyhan Belediyespor ligde oynadığı dokuz maçınıda kazanarak 18 puanla lider durumda bulunurken Tokat Hentbol takımı ise dokuz maçta üç galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puanla dördüncü sırada bulunuyor.