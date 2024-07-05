Ortaköy Belediyesi’ne ait Cemal Boyacı Parkı’nda bulunan tuvaletlerin içler acısı haline vatandaşlar tepki gösterdi.

Ortaköy Belediyesi tarafından 2016 yılında başlatılan yenileme çalışmalarıyla Ortaköylülerin hizmetine sunulan Cemal Boyacı Parkı güzelliğiyle dikkat çekerken tuvaletleri ise tam tersi bakımsız durumda.

Oyun grubuyla, havuzuyla, kamelyasıyla ve yeşiliyle parka gelen vatandaşların ilgisini çeken Cemal Boyacı Parkı’nda bulunan tuvaletlerin içler acısı halini gören vatandaşlar tepki gösteriyor.

İlçe sakinleri bir an önce yetkililer tarafından duruma el atılarak tuvaletlerin turistik bir ilçeye yakışacak hale getirilmesini istediler.