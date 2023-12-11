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Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenen Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası açılış töreni yapıldı.

Şampiyonanın ikinci gününde müsabakalara devam edildi. Çorum'daki yeni spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonada, 81 ilden 44 takımda 350 sporcu mücadele ediyor.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın yaptığı konuşmada salonun açılışını güreş ile gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Herkesi muhabbetle selamlıyorum, herkese hoşgeldiniz diyorum. Bu turnuvalara adı verilen Nazmi Avluca’yı ve Mahmut Atalay’ı kutluyorum. Bu anlamda ben Şeref Başkanım’a teşekkür ederim. Tekrardan tüm idareci, hakem, antrenör ve sporcularımıza başarılar diliyor, şehrimize geldiklerinden dolayı hoşgeldiniz diyorum” diye konuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da “Çorum Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim Aşgın, içerisinde bulunduğumuz Yeni Spor Salonu’nun açılışının, atasporumuz güreşle olmasını istedi ve Nazmi Avluca Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası ile birlikte bugün bu salon Türk güreşi için de açıldı. Katkı ve emeklerinden dolayı kendisine huzurlarınızda teşekkürü borç biliyorum. Herkese başarılar diliyorum” dedi.

Eroğlu göreve geldikleri 2021 yılı Kasım ayından bu yana Türk güreş bayrağını daha ileri götürmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Genç bir yönetim olduklarını belirten Eroğlu, "Geldiğimiz nokta itibariyle 2 yılda 13 Avrupa, 6 dünya şampiyonluğu, takım halinde 2 Avrupa ve 1 de dünya şampiyonluğu kazandık. Bunu yönetim olarak kulüplerimizle, antrenörlerimizle, hocalarımızla, sporcularımızla birlikte başardık. Bu güreş ailesinin kutlu yürüyüşü devam edecek." dedi.

Olimpiyatlara hazırlandıklarını dile getiren Eroğlu, "2024 Paris Olimpiyat Oyunları bizler için çok önemli. 2021'de alınmayan altın madalyaya talibiz. Bunu almak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte başaracağız." diye konuştu.

Turnuvaya ismi verilen eski milli güreşçi Nazmi Avluca ise güreşin Türk kültürünün bir parçası olduğunu belirterek, "Güreş bizim geçmişimiz ve geleceğimizin bir parçası. Bu sporda iz bırakanlardan biri olmak gurur verici." ifadelerini kullandı. Avluca, isminin şampiyonaya verilmesinden dolayı federasyon yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 60-67-77-82-130 kilolarda final müsabakaları yapıldı. Turnuvada müsabakalar sonunda 60 kiloda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Kerem Kamal, 67 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Murat Fırat, 77 kiloda ASKİ'den Ahmet Yılmaz, 82 kiloda Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Alperen Berber, 130 kiloda Kayseri Şeker Spor Kulübü'nden Ali Nail Arslan şampiyon oldu.