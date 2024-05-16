Tarihinde Süper Lig'e ilk defa bu kadar yaklaşan Çorum FK play off 1.tur ilk maçında Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maça çok iyi başlayan kırmızı siyahlılar 33.dakikada Thomas'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

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İlk yarı bu golle sona ererken ikinci yarıya Çorum FK iki değişiklikle başladı.

Kocaelispor oyunu dengelese de kırmızı siyahlılar 60.dakikada Atakan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

90+2 de Kocaelispor penaltıdan durumu 2-1 e getirsede karşılaşma bu skorla sona erdi.

Play off yarı finaline yükselen kırmızı siyahlılar 20 Mayıs'ta evinde Bodrumspor ile karşılaşacak.

Bodrumspor rövanşı ise 24 Mayıs'ta oynanacak.

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