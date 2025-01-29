İşitme Engelliler ve Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Çorum 'un Osmancık ilçesinde başladı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Osmancık Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 12 il ve 16 kulüpten 56 sporcu, derece elde edebilmek için mücadele veriyor.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, şampiyonanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçede ilk kez Türkiye Şampiyonası düzenlendiğini dile getirdi.

Şampiyonanın 6 gün süreceğini belirten Duman, "İlçemizde badmintona çok ciddi rağbet var. Bunun daha da önemsenmesi, daha da gelişmesi açısından böyle bir organizasyonun ilçemizde yapılması bizleri mutlu etmiştir. Spora hiçbir şeyin engel olamayacağını ortaya koyan sporcuların burada mücadele ediyor olması bizi ayrıca mutlu kılmaktadır. Biz de onların önündeki engelleri kaldırarak bizler gibi spor yapmalarının önünü inşallah hep birlikte açmış olacağız." diye konuştu.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise sporcuları ilçede ağırlamaktan onur duyduğunu ifade etti.

Türkiye Badminton Federasyonu Aşbaşkanı Zafer Şahin de sporculara başarı dileklerini iletti.

Törende konuşmaların ardından Şahin, şampiyonaya katkı sağlayan eğitimcilere teşekkür plaketi verdi.

Törenin ardından müsabakalar başladı.

İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası, 30 Ocak'ta sona erecek. Para Badminton Türkiye Şampiyonası ise 30 Ocak-2 Şubat tarihlerinde aynı salonda düzenlenecek.

Türkiye Şampiyonası'nda derece yapan sporcular, Tokyo'da düzenlenecek 2025 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere milli takım kampına davet edilecek.