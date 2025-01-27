Ankara’da yapılan Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasını Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Belediyespor Başkanı ve son seçimlerde Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olan İsmail Yağbat da izledi.

Cuma günü şampiyonanın yapıldığı Taha Akgül Spor Salonu’na giden İsmail Yağbat üç gün süre ile Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası müsabakalarını yakından izledi.

Federasyon Başkanı Taha Akgül ile birlikte müsabakaları büyük bir dikkat ile izleyen İsmail Yağbat bazı sıkletlerde dereceye giren güreşçilerin ödüllerini verdi.