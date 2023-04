FATİH AKBAŞ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Milletvekili Adayları basın mensuplarıyla kahvaltılı toplandı da bir araya geldi.

Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan Belediye Sosyal Tesisleri’nde yapılan programa Büyük Birlik Partisi Çorum Milletvekili Adayları Fehmi Güney, Salim Yıldırım, Rıdvan Alca, BBP Çorum İl Başkanı Şakir Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Ali Arslan, Alperen Ocakları İl Başkanı İnan Aktaş ile partililer katıldı.

Toplantıda konuşan BBP Çorum 1. Sıra Milletvekili Adayı Fehmi Güney, sözlerine 14 Mayıs’ta yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin Türkiye’ye, Türk-İslam dünyasına ve tüm mazlumlara hayırlı olmasını dileyerek başladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında tam bağımsızlık yolunda önemli mesafeler kat ettiğini dile getiren Fehmi Güney, “Bu minvalde, tüm stratejik alanlarda yerli ve milli üretime yönelmiş, özellikle savunma sanayi alanında olağanüstü projeler gerçekleşmiştir. Akabinde, enerjide yapılan önemli proje ve yatırımlarla dışa bağımlılığı ciddi oranda azalmıştır. Diğer taraftan sanayi yatırımları, turizm yatırımları, teknoloji yatırımları, hava kara ve deniz ulaşımına ve altyapıya yapılan yatırımlar, sağlık ve eğitime yapılan yatırımlar, tarım yatırımları, yurtdışı yatırımları, ekonomi alanında yapılan düzenleme ve yatırımlar, Doğu Akdeniz'de müttefik ülkelerle yapılan münhasır bölge sözleşmeleri, askeri ve stratejik alanların ve sınırların korunması, bu bölgelerde fosil atık ve gaz çıkarma projeleri gibi velhasıl tüm dünyanın dikkatin çeken topyekün kalkınma ile birlikte her gün gelişen ve güçlenen Türkiye'miz var” dedi.

Yeni Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin askeri, ekonomik ve stratejik alanlardaki yatırımlarının birçok Batılı ülkede rahatsızlık yarattığını dile getiren Güney,

“Türkiye’yi hedefine koyan Batılı ve düşman ülkelerin emperyalist güçlerle birlikte hareket ederek bazı komşu ülkelerimizi Türkiye'ye karşı kullanmaları, bu ülkelerde yarattıkları terör grupları ve içerdeki maşalarla birlikte Türkiye'yi bölme planları yaptıklarını açık ve net olarak görüyoruz. Böyle bir süreçte, ülkemizde 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde milletimizin hür iradesinin son derece önemli olduğunu buradan kıymetli hemşehrilerime özellikle vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Güney sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizin bekası, devletimizin istiklal ve milletimizin istikbali öncelenerek yerli, milli ve manevi kavramlar ve değerler üzerinde buluşturan ilkeler ittifakı diye tabir ettiğimiz Cumhur İttifakının ortağı Büyük Birlik Partisi olarak önceliğimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 13. Cumhurbaşkanı olarak tekrar seçmektir. Akabinde de meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakının kazanmasıdır. Bu süreçte ilkeler etrafında buluşan Cumhur İttifakı ortakları kendi ad, amblem ve adayları ile milletvekili genel seçimine katılma kararı almıştır. Cumhur İttifakının 1. önceliği 11 ilimizi derinden etkileyen ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarını hızla sarmak ve vatandaşlarımızı güvenli ve kalıcı konutlarına yerleştirmektir. Bu mahiyette, depremden etkilenen 11 ilimize kalıcı konutların yapılması, alt ve üst yapı projeleri hızla sürdürülmektedir. Hedef 1 yıl içerisinde deprem mağduru tüm vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına yerleştirmek ve bununla birlikte, depremde zarar gören tüm şehirlerimizi alt- üst yapı ve diğer tüm yaşamsal unsurları ile birlikte şehir hafızasını koruyacak şekilde ihya ve inşa etmektir. Bu vesileyle deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet geride kalanlara baş sağlığı diliyorum.”

30 yıl boyunca hiçbir kara leke bulunmadan halka hizmet hakka hizmet anlayışı, ayinesi iştir kişinin şiarı ve devlet anlayışı düsturunu ilke edinmiş bir partinin bir davanın neferi olmanın haklı gururunu taşıdığını kaydeden Güney, “Siyasetteki hizmet deneyimimi ve siyasetin pozitif enerjisini Çorum’un gelişmesinde, değişiminde kullanmak ve Çorum’un devletimize uzanan eli olmayı amaçlıyorum. Vatandaşlarımızın her türlü sorun ve taleplerini kolay ve engelsiz ulaşabildikleri temsilcileri ve vekilleri olmasını istiyorum. Güzel Çorum'umuzun her ilçesine, her mahallesine değer katacak, toplumsal hayatı kolaylaştıracak, refah içerisinde yaşamanın yolunu açacak projeleri hayatı geçirmeyi planlıyoruz. Özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın hayatına değer katacak projelerin hayata geçirilmesi yönünde katkı sunmak istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Basın toplantısı toplu hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.