Adana’da karın damarında balonlaşma şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı adam, Türkiye’de üçüncü kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

3 çocuk ve 5 torun sahibi 75 yaşındaki Fehmi Gülez, geçtiğimiz ay prostat rahatsızlığı nedeniyle Seyhan Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada çekilen ultrason sonucu doktorlar, Gülez’in karın damarlarında balonlaşma olduğunu fark etti. Bunun üzerine yaşlı adam, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ferid Cereb’e başvurdu. Op. Dr. Cereb, yaptığı tetkikler sonucu yaşlı adamı Türkiye’de nadir yapılan kapalı yöntem cerrahi ile ameliyat etti.

Ameliyatta balonlaşmış damarın içerisine kasıktan giren Dr. Cereb, yapay damar yerleştirdi. 1 saat süren ameliyatın ardından servise alınan yaşlı adam, 1 gün sonra taburcu edildi.

Fehmi Gülez, “Ultrason neticesinde tesadüfen damarın balonlaştığını öğrendik. Ferid Cereb hocamıza başvurduk. Sağ olsun bir ameliyat gerçekleştirdi, sağlığıma kavuştum” dedi.



“Açık cerrahi daha tehlikeli olacaktı”

Op. Dr. Ferid Cereb ise ameliyatın Adana harici ülke genelinde sadece iki hastanede gerçekleştirildiğini söyledi. Cereb, “Karın damarında çok ciddi bir balonlaşma vardı. Bu tür balonlaşmalar normal şartlarda kapalı yöntemle tedavi edilemiyor. Ancak hastamız yaşlı olduğu için açık cerrahi müdahale daha tehlikeli olacaktı. Kapalı yöntemle ameliyat ettik” ifadelerini kullandı.

Ameliyatın bölgede ilk kez yapıldığını aktaran Dr. Cereb, “Bu ameliyatlar zaten çok nadir yapılıyor. Türkiye’de şu ana kadar iki defa yapılmıştı, bizimkisi üçüncü oldu. Bölgede ise ilk kez yapıldı” diye konuştu.