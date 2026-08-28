HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesince Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi'nde “Emekçilerle Birlik ve Dayanışma Yemeği” düzenlendi.

Etkinliğe AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Hak-İş Genel Başkanı Mamut Arslan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Faruk Özyılmaz, Belediye başkan yardımcıları Alper Zahir, Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel, Hak-İş Çorum Şube Başkanı Mustafa Şahin, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Programda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, vergi sisteminde kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Arslan, “Bugün elimize geçen ücretlerimiz, vergi sistemi nedeniyle ocak ayında aldığımız ücretlerin altına düşüyor. Biz ücretlerimizi ne kadar artırırsak artıralım, vergi sistemindeki adaletsizlik çalışanlarımızın gelirlerini aşağı çekiyor. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vergi reformu hedefini destekliyoruz. Türkiye’nin adil bir vergi reformuna ihtiyacı var” diye konuştu.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ KIYMETLİ BULUYORUZ”

Terörün Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu vurgulayarak sürecin millet iradesi ve Parlamento çatısı altında yürütülmesinin önemli olduğuna değinen Arslan, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte başlatılan Terörsüz Türkiye hedefini ve bu hedefe destek veren herkesi kıymetli buluyoruz. Yaklaşık 50 yılımıza mal olmuş böylesine zorlu bir sürecin başarıya ulaşması elbette kolay değil. Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Sürece farklı yaklaşanlara da saygı göstermek gerekiyor. Türkiye’nin tarihsel olarak en önemli sorunlarından birinin çözümünde farklı görüşler olabilir. Ancak Parlamento ve millet iradesinin büyük çoğunluğunun bu sürece destek vermesini son derece değerli buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yalnızca kendi sorunlarının çözümünde değil, bölgesinde ve dünyada yaşanan sorunların aşılmasında da önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Arslan, Türkiye’nin güçlü olmasının mazlum ve mağdur coğrafyalar açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

“TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİMİZİ KRİZ YAŞAMADAN SONUÇLANDIRDIK”

Çorum’da bugüne kadar toplu iş sözleşmelerinin karşılıklı anlayış içerisinde sonuçlandırıldığını ifade eden Arslan, “Sayın Belediye Başkanımızla oluşturduğumuz dayanışma ve kardeşlik hukuku sayesinde Çorum’da hiçbir zaman kriz yaşamadan toplu iş sözleşmelerimizi sonuçlandırdık. Bundan sonra da çalışanlarımızın haklarını geliştirmek ve çalışma hayatını daha ileriye taşımak için aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“EMEKLİLİK SİSTEMİ DE GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Emeklilerin yaşadığı gelir kayıplarına da değinen Arslan, emeklilik sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi; “Emekli olan kardeşlerimizin maaşlarının bir önceki yıl emekli olanlara göre daha düşük olması adalet duygusunu zedeliyor. Emeklilik sisteminin ivedilikle gözden geçirilmesine ve emeklilerimizin sorunlarını çözecek adımların atılmasına ihtiyaç var” dedi.

Çorum Belediyesi ile yürütülen sosyal diyalogdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, “Önümüzdeki yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde yeni toplu iş sözleşmesi sürecimiz olmayacak. Ancak herhangi bir sorun yaşadığımızda Sayın Halil İbrahim Aşgın Başkanımızın bizi geri çevirmediğini biliyorum. Bundan sonra da ihtiyaç olduğunda çalışanlarımız adına kapısını çalacak, daha iyi toplu iş sözleşmeleri yapmak ve ücretlerimizi daha da geliştirmek için birlikte gayret göstereceğiz. Çorum’a yakışır bir çalışma hayatını ve hizmet anlayışını beraber gerçekleştireceğimizden hiçbir kuşkum yok”