SpaceX'in Vandenberg'den fırlattığı Falcon 9 roketinin yakıt boşaltmasından kaynaklanan mavi renkli spiral, Türkiye'nin bazı şehirlerinde gökyüzünde görüntülendi.

Mavi renkli spiral, Van'da gökyüzünde görüntülendi.

Elazığ ve Kayseri'de de görüldü

Elazığ ve Kayseri başta olmak üzere birçok ilin semalarında da gece saatlerinde görülen mavi ışık hüzmesi heyecanlandırmıştı.

Erzurum-Artvin sınırında da görüldü

Gece saat 22:30 sularında Erzurum-Artvin sınır hattında gökyüzünde tanımlanamayan bir cisim gözlendi.

Bölge halkının tanıklık ettiği olayda, büyük ve parlak bir cismin gökyüzünde döndüğü ve ardından hızla gözden kaybolduğu açıklanmıştı.