Kamuoyu araştırma şirketi GENAR, dikkat çeken bir kamuoyu araştırması yayımladı.

Türkiye genelinde 27 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin 500 kişi ile yapılan ankette dindar vatandaşların oranı ortaya çıktı.

“DİNDARIM” DİYENLERİN ORANI YÜZDE 60’IN ÜZERİNDE

Araştırmada kendisini “dindar” olarak tanımlayan vatandaşların oranının yüzde 65,6 olduğu belirlendi. “Dindar değilim” ve “Hiç dindar değilim” diyenlerin oranı ise yüzde 15 olarak saptandı.

“Kendinizi ne derece dindar bir kişi olarak görüyorsunuz?” sorusuna cevap veren vatandaşların yüzde 9,6’sı “Oldukça dindarım”, yüzde 51’i “Dindarım”, yüzde 24,4’ü “Ne dindarım ne değilim”, yüzde 8’i “Dindar değilim” ve yüzde 7’si “Hiç dindar değilim” görüşünü bildirdi.

YAŞ İLERLEDİKÇE DİNDARLIK ORANI ARTIYOR

Dindarlık oranının yaş ile doğru orantılı olduğu görülürken eğitimle ise ters orantılı olduğu gözlemlendi.

KİŞİSEL SORUNLARDA EN ÇOK SIĞINILAN ŞEY: MANEVİYAT

“Kişisel sorunlarınızla başa çıkmak için genelde hangisine başvurursunuz?” sorusuna cevap veren vatandaşlar, dua ve ibadete sarıldığını dile getirdi.

“Dini mekanları ziyaret, dua ve ibadet” cevabını veren vatandaşların oranı yüzde 33,1 olduğu gözlemlendi.

Yüzdelik orana göre vatandaşlar şu cevapları verdi: