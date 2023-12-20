Türkiye’nin en büyük halı markaları olan Saray Halı ve Majolika Çorum halkının hizmetine giriyor.

Çorum’da yaklaşık 20 yıllık sektör tecrübesi ile Türkiye’nin en büyük halı markaları olan Saray ve Majolika Halı şubesini Çorum halkının hizmetine sunan Barış Öklü, 22 Aralık Cuma günü yapılacak büyük açılışa tüm Çorum halkını davet etti.

BU ÜRÜNLER BAŞKA YERDE YOK

Uluvakavak Mahallesi Çevre Yolu Bulvarı numara 128 (Vivense mobilya ve Hışıroğlu Leblebi yanı) adresindeki iki katlı 600 metrekare büyüklüğündeki şık ve dekoratif halı mağazasını Çorum’a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Öklü, Saray ve Majolika halılarının Çorum’daki tek yetkili satıcısı olduklarını ve bu ürünlerin başka yerde satışının olmadığını söyledi.

ÇEVRE YOLUNDA HİZMET VEREN TEK MAĞAZA

Çevre yolunda hizmet veren tek halı mağazası olduklarını da sözlerine ekleyen Öklü, geleneksel, modern, kaliteli tasarımlarıyla evinize şıklık ve zarafet katacak Saray ve Majolika halılarını görmek isteyen ve açılışa özel indirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen herkesi mağazalarına davet etti.