Çorum Belediyesi’nden inşaat sektörünü rahatlatacak açıklama geldi.

Hitit Üniversitesi tarafından hazırlanan performans analiz raporlarının büyük bir bölümünün tamamlandığı ve şuana kadar olumsuz bir sonuç çıkmadığı bildirildi.

Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesinden performans analiz raporu alınması için 2 Nisan tarihine kadar süre vermişti.

“Çıkan raporlar olumlu, inceleme sürüyor”

Gelinen süreçle ilgili kamuoyuna bilgi veren Çorum Belediyesi, şu ana kadar raporların büyük bir bölümü tamamlandığını açıkladı ve yapılaşma süreçlerinin güvenliği ve mevzuata uygunluğu konusunda azami hassasiyet gösterdiklerini bir kez daha kamuoyuna duyurdu.

“HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Son dönemde, bir takım hatalı işlemler gerekçesiyle tarafımızca tespit edilen projelerle ilgili belediyemiz, konunun üzerine ivedilikle giderek gerekli tüm adımları atmış bulunmaktadır. Atılan adımlar neticesinde ilgili her bir kurum tarafından hukuki, idari ve teknik anlamda başlatılan süreçler devam etmekte ve belediyemiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Gelinen noktada, söz konusu projelere ilişkin inşaatlar, sürecin sağlıklı ilerlemesini sağlamak adına yapı denetim kuruluşlarının da talebi üzerine belediyemizce geçici olarak durdurulmuştu. Bu süreçte, üniversite tarafından hazırlanan performans raporları büyük ölçüde tamamlanmış ve belediyemize ulaşmıştır. Şu ana kadar belediyeye gönderilen raporlarda, inceleme yapılan binaların mevcut durumda güvenli kabul edilen performans seviyesinde olduğu ve yıkılma durumunun söz konusu olmadığı belirtilmiştir. Kalan az sayıda proje ile ilgili analizler ise devam etmekte olup, sonuçları ulaştığında en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.

BELEDİYE DURDURMA KARARINI KALDIRDI

BAKANLIĞIN DURDURMA KARARI DEVAM EDİYOR

Gelen olumlu raporlar doğrultusunda, belediyemiz tarafından söz konusu inşaatlar için verilen durdurma kararları kaldırılmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın durdurmaya yönelik tedbir kararı devam etmekte olup, belediyemiz sürecin hızlandırılması amacıyla bu tedbirin kaldırılması için gerekli girişimleri başlatmıştır.

Kamuoyunda dolaşan, belediye ve resmi kurumlar dışındaki kaynaklardan yayılan ve bilgi kirliliğine yol açan doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi, doğru ve güvenilir bilgiye erişim için yalnızca yetkili mercilerin resmi açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur.

Çorum Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini her şeyin önünde tuttuğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz. Gelişmeler kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılmaya devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”