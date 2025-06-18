U 12 liginde grup maçları tamamlandı.

Dört grupta 24 takımın mücadele ettiği maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan sekiz takım çeyrek finale yükseldi.

Daha önce belirlenen taslağa göre çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. A grubundan Çorum FK ve Çorum Anadolu FK, B gubundan Vefaspor ve Sungurlu Belediyespor, C grubundan Mimar Sinanspor ve Hattuşa Gençlikspor, D grubundan ise HE Kültürspor ve Gençlerbirliği takımları çeyrek finale yükselmeyi başardılar.

Çeyrek final maçları 22 Haziran pazar günü İtifaiye sahasında oynanacak. Eşleşmeler ile şu şakilde oldu: Arca Çorum FK- Gençlerbirliği, Vefaspor- Hattuyaspor, Mimar Sinanspor- Sungurlu Belediyespor ve Kültürspor ile Çorum Anadolu FK maçları oynanacak. Bu maçları kazanan takımlar 26 Haziran perşembe günü yarı finalde karşılaşacak ve sezonun son amatör lig maçı 29 Haziran pazar günü U 12 finali olacak ve sıralama belli olacak.