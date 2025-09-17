U 14 liginde gruplarda heyecan başladı. İki grupta 12 takımın mücadele ettiği U 14 liginde ilk hafta maçları sonunda A grubunda Sungurlu Belediyespor, B grubunda ise Gençlerbirliği liderlik koltuğuna oturdular.

A grubunda ilk hafta maçlarında Sungurlu Belediyespor, Hattuşa Gençlikspor deplasmanında 7-1 gibi farklı skorla kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

Çorum İdman Yurdu gol düellosu şeklinde geçen maçta Alaca Belediyespor’u deplasmanda 4-3 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Haftanın en kritik maçında ise Mimar Sinanspor, Anadolu FK önünde 2-1 kazanarak sezona üç puanla başladı.

B grubunda ise Gençlerbirliği ilk maçında Gülabibeyspor karşısında 4-0 galip gelerek sezona üç puanla başladı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Vefaspor ise evinde Osmancık Kandiberspor’u 2-1 yenerek lige üç puanla başladı. Ligde haftanın tek berabere biten maçında ise İskilgpücüspor ile İkbalspor takımları 1-1 berabere kaldı.

Ligde ikinci hafta maçları pazar günü oynanacak.