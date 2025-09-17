Bölgesel Gelişim Ligi U 19’da heyecan bugün oynanacak maçlarla başlıyor.

Arca Çorum FK U 19 takımı sezonun ilk maçında bugün evinde Astor Enerji Çankayaspor ile karşılaşacak.

10 grupta oynanacak U 19 Gelişim Liginde Arca Çorum FK altıncı grupta mücadele edecek.

On takımlı grupta Çorum fK bugün saat 15’de Devane sahasında Çankayaspor önünde sezona galibiyet ile başlamak istiyor.

Çorum FK’nın bugün Çankaya FK ile başlayacak lig heyecanında ilk haftanın diğer maçlarında ise Düzcespor- Sivasspor, Ankara Keçiörengücü- MKE Ankaragücü, Kırıkkalespor- Boluspor ve Kastamonuspor- Sinca Belediye Ankaraspor takımları o yanacak.

Hakem İsmail Sırma

Çorum FK ile Çankayaspor takımları arasındaki maçı İsmail Sırma yönetecek yardımcılıklarını ise Ömür Soytemiz ve Mertcan Öğreten yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Lütfican Arduç.