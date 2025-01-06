U 17 Gelişim Liginde Çorum FK ligdeki ikinci galibiyetini grupta maç eksiğine rağmen ikinci sırada bulunan Ispartaspor’u 2-1 yenerek aldı.

Devane sahasında oynanan maçın ilk yarısında konuk Ispartaspor etkili oldu ve 30. dakikada İbrahim Ege’nin attığı golle konuk takım soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda çok daha etkili bir oyun ortaya koyan Çorumspor U 17 takımı 60. dakikada Fahrican ile beraberliği sağladı.

81. dakikada kırmızı siyahlı takım Ahmet Said’in golü ile 2-1 üstünlüğü yakaladı ve sahadan bu skorla galip ayrılarak bu sezonki ikinci galibiyetini aldı, Bu galibibiyet ile Çorum FK U 17 takımı 9 puana yükselirken Ispartaspor 15 puanda kaldı.