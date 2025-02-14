U 18 Liginde sekizinci maçlar sonunda ilk iki sırada yer alan Mimar Sinanspor ile Sungurlu Belediyespor takımları bugün Sungurlu ilçe sahasında karşılaşacaklar.

Şampiyonluğun en güçlü adayı Mimar Sinanspor bu maçı kazanması halinde en yakın rakibi ile puan farkını 9’a çıkaracak ve şampiyonluğu büyük oranda garantileyecek.

Ligde oynadığı sekiz maçıda farklı kazanan ve 60 gol atıp sadece üç gol yiyen Mimar Sinanspor bugün saat 14.30’da Sungurlu İlçe sahasında ikinci sırada bulunan Sungurlu Belediyespor ile karşılaşacak.

Ev sahibi takımda sekiz maçta altı galibiyet ve iki mağlubiyet aldı ve 18 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sungurlu evindeki bu maçı kazanarak şampiyonluk için umutlanmak istiyor.

Hakem Abdullah Enes Gökgüney

İl Hakem Kurulu U 18 liginde zirvedeki iki takımın maçına Bölgesel Hakem Abdullah Enes Gökgüney’i atadı. Maçta Gökgüney’in yardımcılıklarını ise Ömür Soytemiz ve Bahar Çakıcı yapacak.