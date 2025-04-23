Ahlatcı Çorum FK U 19 takımı Bölgesel Gelişim Liginde bugün evinde Aksarayspor önünde alacağı bir puanla final grubu biletini son maç öncesinde cebine koymak istiyor. Kırmızı Siyahlı takım iki puan gerisinde Aksarayspor ile bugün saat 12’de Devena sahasında karşılaşacak.

Sezona kötü başlayan ve ilk haftalardaki performansı ile üst sıralardan uzak kalan Çorum FK U 19 takımı özellikli ikinci devre den itibaren yakaladığı çıkışı ise üst sıraralar çıktı ve ikinci olarak play-off maçları için büyük avantaj yakaladı. Ligde 22 maçta topladığı 45 puanla ikinci sırada bulunan Çorum FK, 23 maçta topladığı 43 puanla üçüncü sırada bulunan Aksarayspor ile Devane sahasında karşılaşacak.

Çorum FK bu maçtan bir puanla ayrılsa bile hafta sonu oynayacağı son maçlar öncesinde final grubunda mücadele etmeyi garantileyecek. Aksarayspor’un ise umutlarını devam ettirmek için bugün kazanmaktan başka şansı yok. Bu iki takımda play-off oynayacak ancak üçüncü olan takım final grubu maçlar öncesinde bir eleme maçı yapmak zorunda kalacak. Çorum FK ligdeki son maçında ise cumartesi günü grupta bir iddiası bulunmayan Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak.

Maçın hakemi Gökgüney

İl Hakem Kurulu bugün oynanacak bu kritik maça ilimiz Bölgesel Hakemi Abdullah Enes Gökgüney’i atadı. Maçın yardımcı hakemleri ise Fatih Koçak ve Erdal Uncuer. Maçta dördüncü hakem olarak ise Mevlüt Dişçeken görev yapacak.