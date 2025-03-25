Çorum FK U 19 takımı Bölgesel Gelişim Liginde hedefe bir adım daha yaklaştı.

Çankayaspor önünde 3-1 galip gelen kırmızı siyahlı takım bitime beş maç kala avantajını sürdürdü.

Devane sahasında oynanan maçta rakibi önünde etkili bir futbol ortaya koyan Çorum FK ilk yarının son bölümünde Hüseyin’in attığı iki golle 2-0 öne geçti.

İkinci yarının başında Metehan ile skoru 3-0 yapan Çorum FK U 19 takımı sonraki bölümde kontrollü oyuna geçince Çankayaspor takımı daha çok önem çıkmaya başladı.

70. dakikada Arda ile skoru 3-1 yapan konuk takımın çabası sonuç vermeyince sahadan 3-1 galip ayrılan Çorum FK 36 puanla ligdeki ikinciliğini sağlama alırken Çankayaspor takımı ise 17 puanda kaldı.