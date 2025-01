U 19 Bölgesel Gelişim Liginde Çorum FK galibiyet serisini Kastamonuspor deplasmanında 4-0 kazanarak sürdürdü.

Bu galibiyet ile kırmızı siyahlı takım play-off yarışında 'bende varım' dedi.

SAHA: Bağbaşı Sentetiki.

HAKEMLER : Alper Tunga Sefercik, Mertkan Çakaloğlu, Berk Çevik (4. Hakem: Edanur Bilici..

GMG KASTAMONUSPOR U 19 : Kerem, Ferhat Turan, Utku, Enes, Oğuz, Mert, Yasin, Batuhan, Arda, Serdar.

YEDEKLER: Mehmet Efe, Burak, Kerim, Mustafa Yiğit, Umut Can, Enes Yağız, Ege.

AHLATCI ÇORUM FK U 17 : Timurhan, İsmail, Ahmet, Ahmet Ali, Emir Alp, Ahmet Said, Çınar, Harun Can, Yusuf Emir, Metehan.

YEDEKLER: Mahmut Berat, T. Kayra, Yusuf, A. Enes, Emin, R. Mert.

GOLLER: 20. dak. Ömer, 40, dak. İsmail, 47. dak. Polat, 74. dak. Abdullah (Çorum FK).