Cevdet Uzunköprü 22 yıl aranın ardından yeniden Kırşehirspor ile anlaştı.

2007-2009 yıllarında Çorumspor’da teknik direktör olarak görev yapan Cevdet Uunköprü 2002-2003 sezonunda görev yaptığı Kırşehirspor ile yeniden anlaştı. Çorumspor’un ardından İnegölspor, Tokatspor, Batman Petrolspor, Ünyespor, Orhangazi Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Mardinspor ve son olarakta Bayburt Özel İdarespor’da görev yapan tecrübeli teknik adam 3. lig 1. grupta ligde kalma mücadelesiveren Kırşehirspor ile anlaştı. Kırşehirspor ligde 24 puanla 13. sırada ve düşme hattında bulunuyor.

Ligin kalan dört maçında en kritik karşılaşmada bu hafta sonu evinde Kemerkent Bulvarspor ile karşılaşacak.