Liseli Genç Erkekler Voleybol il birinciliğinde Çorum Boğaziçi Koleji üçüncü olarak yarı final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

14-17 Ocak tarihlerinde yapılan Liseli Gençler Voleybol grup birinciliği heyecanı Ordu Başpehlivan Recep Kara ve Altınordu Atatürk Spor Salonunda yapıldı.

Erkeklerde ilimizi temsil eden Boğaziçi Koleji takımı gruptan ikinci olarak çıktığı grupta yarı finalde kaybetti üçüncülük dördüncülük maçını kazanarak gruptan üçüncü olarak yarı final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

Erkeklerde Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci Giresun Spor Lisesi ikinci olarak yarı finallere yükselmeyi başardılar.

Kızlarda ise Çorum şampiyonu ilk üçe giremedi ve elendi.

Boğaziçi Koleji erkek takımı 25-28 Şubat tarihlerinde yapılacak yarı final grubunda finallere yükselmek için mücadele edecek.