Atletizm’de üç sporcumuz Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.

Sivas’ta 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde yapılan U 16 ve U 18 Türkiye Şampiyonası bölge seçmelerinde Çorumlu üç sporcu kürsüye çıkarak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

Antrenör Onur Çağlan yönetimindeki Çorumlu sporculardan Metehan Özünal 300 metre koşusunda birinci olmayı başardı. Sudenur Durmuş 400 metre yarışında ikinci olarak kürsüye çıkarken Cemrenur Demirel ise 300 metre kategorisinde üçüncü olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Üç sponcu 24-26 Haziran tarihleri arasında İzmir’de yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

Onur Çağlan bölge birinciliğinde gösterdikleri performansla Türkiye Şampiyonası vizesi alan sporcularının çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmir’de başarılı olarak kürsüye çıkmak istediklerini söyledi. Çağlan bunun içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.