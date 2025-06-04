U 11 liginde gruplarda dördüncü maçlar sonunda çeyrek final heyecanı devam ediyor.

Dört grupta 24 takımın mücadelesi ile başlayan u 11 Liginde A grubunda Hitit Anadoluspor ve Vefaspor zirveye ortak, B grubunda Sungurlu Belediyespor, C grubunda Mimar Sinanspor D grubunda ise Çorum İdman Yurdu takımları lider durumdalar.

A grubunda yaptıkları maçlarda üç galibiyet ve bir mağlubiyet alan Hitit Anadoluspor ile Vefa Gençlikspor takımları 10’ar puanla birinci ve ikinci sıradalar en yakın rakipleri Kültürspor’un beş puan önünde bulunan iki takım son hafta maçları öncesinde çeyrek finale yükselmeyi garantilediler. Grupta son hafta maçları formalite olarak oynanacak.

B grubunda ise Sungurlu Belediyespor takımı dört maçınıda kazanarak son maçlar öncesinde çeyrek finali garantiledi. Gruptan ikinci olarak çıkacak takım son haftada Çorum FK ile İskilipgücüspor takımları arasındaki maçtan sonna belli olacak. İskilipgücüspor’un ikincilik için kazanması şart, Çorum FK ise beraberlikte çeyrek finale yükselen takım olacak.

C grubundan da Mimar Sinanspor dört maçınıda kazanarak son maçlar öncesinde çeyrek finali garantiledi. Grupta ikinci sırada bulunan Hattuşa Gençlikspor ise son maçında İkbalspor ile beraberlik halinde bile çeyrek finale yükselecek. Akkent Gençlikspor ise Çorum Anadolu FK’yı yenerek rakibinin mağlup olmasını bekleyecek.

D grubunda ise Çorum İdman Yurdu dört maçını da kazanarak son maçlar öncesinde çeyrek finali garantiledi. Gruptan ikinci takım ise Çorum Gücüspor ile 1907 Gençlikspor takımlarının maçlarının sonucu belirleyecek.

Ligde son hafta maçları 14 Haziran cumartesi günü oynanacak. Ligde son haftanın programı şöyle: İtfaiye 1 : 14.00 Ahlatcı Çorum FK.- İskilip Gücü Spor. 15.30 Çorum Anadolu FK.- Akkent Gençlik Spor. 17.00 Hattuşa Gençlik Spor - İkbal Spor: İtfaiye 2: 14.30 Vefa Gençlik Spor- H.E. Kültür Spor. 16.00 Hitit Anadolu Spor- Osmancık Kandiber Spor. 17.30 PTT Gençlik Spor - Alaca Bld. Gençlik Spor. Dodurga 1: 15.00 Dodurga Bld. Beyliği Spor Çorum İdman Yurdu